Fatebenefratelli visite dermatologiche gratuite | ecco come prenotare

Tempo di lettura: 1 minuto L’ Ospedale Sacro Cuore di Gesù Fatebenefratelli aderisce all’Open Day sulla psoriasi promosso da Fondazione Onda in collaborazione con la Società Italiana di Dermatologia e con il patrocinio dell’Associazione Psoriasici Italiani Amici della Fondazione Corazza. La psoriasi è una malattia cronica che interessa circa il 2-3% della popolazione generale. Sebbene la manifestazione più evidente riguardi la pelle – con la forma a placche che rappresenta circa il 90% dei casi e si caratterizza per lesioni eritematose spesso associate a prurito, dolore e bruciore – si tratta a tutti gli effetti di una patologia sistemica, associata a comorbilità rilevanti, tra cui artrite psoriasica, malattie cardiovascolari, diabete e patologie infiammatorie intestinali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

