Camorra e corruzione | Cosentino ottiene pena ridotta e può richiedere servizi sociali

Il 14 maggio 2026, la Corte d’Appello di Napoli ha ridotto la pena a Nicola Cosentino, ex sottosegretario all’Economia, permettendogli di avanzare la richiesta di servizi sociali. La decisione riguarda un procedimento legato a accuse di camorra e corruzione. La sentenza si basa su una revisione del processo e sulla concessione di uno sconto di pena rispetto alla condanna iniziale. Cosentino potrà ora presentare domanda per usufruire di misure alternative alla detenzione.

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