Camorra e corruzione | Cosentino ottiene pena ridotta e può richiedere servizi sociali
Il 14 maggio 2026, la Corte d’Appello di Napoli ha ridotto la pena a Nicola Cosentino, ex sottosegretario all’Economia, permettendogli di avanzare la richiesta di servizi sociali. La decisione riguarda un procedimento legato a accuse di camorra e corruzione. La sentenza si basa su una revisione del processo e sulla concessione di uno sconto di pena rispetto alla condanna iniziale. Cosentino potrà ora presentare domanda per usufruire di misure alternative alla detenzione.
"> Napoli, 14 maggio 2026 – Nicola Cosentino, ex sottosegretario all’Economia, ha ricevuto una buona notizia dalla Corte d’Appello di Napoli. I giudici hanno accolto il suo ricorso, consentendogli di ipotizzare misure alternative alla detenzione. Questa sviluppata giuridica rappresenta un passo significativo nel suo percorso legale, aprendo la porta a potenziali misure come l’affidamento in prova ai servizi sociali. La Riduzione della Pena Residua. Attualmente, Cosentino sta scontando due condanne definitive. La prima, di dieci anni, per concorso esterno in associazione camorristica, collegata all’inchiesta sui legami con il clan dei Casalesi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
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