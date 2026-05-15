Un ex politico è stato condannato a tre anni di reclusione per corruzione e dovrà scontare la pena attraverso servizi sociali. Sono stati identificati sette coimputati che dovranno comparire in tribunale per il procedimento giudiziario in corso. Nel frattempo, le indagini hanno rilevato che i concorsi pubblici destinati al personale sanitario sono stati influenzati da pratiche illecite legate alla vicenda. La notizia si inserisce in un quadro di accertamenti in corso sulle procedure di selezione e corruzione nel settore pubblico.

? Domande chiave Chi sono i sette coimputati che dovranno affrontare il processo?. Come sono stati influenzati i concorsi per il personale sanitario?. Quali aziende sono state coinvolte negli appalti di lavanderia e ausiliariato?. Perché la cifra del risarcimento è considerata simbolica per le strutture?.? In Breve Cuffaro verserà 15 mila euro a Villa Sofia-Cervello e all'ASP di Siracusa.. Sette coimputati tra cui Colletti e Iacono affrontano il rito ordinario.. Il processo principale per i vertici sanitari inizierà il 7 settembre.. Ferdinando Aiello riceverà giudizio a luglio dopo aver chiesto l'abbreviato.. Il GIP di Palermo Ermelinda Marfia ha accolto la richiesta di patteggiamento per Totò Cuffaro, sancendo una condanna di tre anni per corruzione e traffico di influenze illecite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cuffaro: 3 anni per corruzione, la pena si sconta ai servizi sociali

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oggi la #sicilia onesta ricorda #peppinoimpastato. poi c'è #cuffaro, che chiede di patteggiare 3 anni per #corruzione. e c'è anche chi ancora gli va dietro. quale futuro vogliamo? da che parte stiamo? #mafia #nomafia x.com

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