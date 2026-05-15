Corruzione | Totò Cuffaro patteggia una pena di 3 anni da scontare ai servizi sociali

Il Gip del tribunale di Palermo ha approvato il patteggiamento di tre anni di reclusione per l’ex presidente della Regione siciliana, coinvolto in un’inchiesta sulla sanità locale. La condanna prevede anche l’obbligo di prestare servizi sociali. L’indagato era accusato di corruzione e traffico di influenze illecite. La richiesta di patteggiamento era stata presentata dal suo avvocato e ora è stata ufficialmente accolta dal giudice.

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Il Gip del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento - 3 anni da scontare ai servizi sociali - per Totò Cuffaro, l’ex presidente della Regione siciliana indagato per corruzione e traffico di influenze illecite in un’inchiesta sulla sanità siciliana. Cuffaro verrà liberato dai domiciliari, dove si trova da giugno. Come Gup, la stessa Marfia ha invece rinviato a giudizio sette coimputati di Totò Cuffaro che avevano optato per il rito ordinario, prosciogliendo solo - perchè il fatto non sussiste - la Dussmann Service srl. Il 7 settembre, davanti alla terza sezione del tribunale, inizierà il processo per... 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Corruzione: Totò Cuffaro patteggia una pena di 3 anni da scontare ai servizi sociali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Corruzione e traffico di influenze: Cuffaro chiede il patteggiamento a 3 anni Sullo stesso argomento Totò Cuffaro patteggia 3 anni per corruzione, li sconterà ai servizi socialiAGI - Il Gip del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento - 3 anni da scontare ai servizi sociali - per Totò... Corruzione: Totò Cuffaro patteggia una pena di 3 anniIl Gip del tribunale di Palermo, Ermelinda Marfia, ha accolto la richiesta di patteggiamento - 3 anni da scontare ai servizi sociali - per Totò... Patteggia 3 anni. COLPEVOLE di corruzione. Indovina di che partito è #Cuffaro? x.com Corruzione: Totò Cuffaro patteggia una pena di 3 anniIl Gip ha accolto la richiesta dell’ex governatore della Sicilia. Traffico di influenze legate a un concorso truccato bandito dall’ospedale palermitano Villa Sofia ... gazzettadelsud.it Il gup accoglie la richiesta della difesa: Totò Cuffaro patteggia a tre anniL'ex presidente della Regione è accusato di corruzione e traffico di influenze nell'ambito di un'indagine della procura di Palermo. La pena sarà convertita in lavori di pubblica utilità ... agrigentonotizie.it