Camminare pulisce il cervello e ora sappiamo perché

Recenti studi hanno evidenziato che camminare può avere effetti benefici sul cervello grazie a un meccanismo idraulico che collega i muscoli dell'addome alla testa. Questa connessione potrebbe contribuire a migliorare la funzione cerebrale durante l’attività fisica. La scoperta si basa su analisi che hanno identificato come il movimento dei muscoli addominali influenzi direttamente le strutture cerebrali, offrendo nuove prospettive sul rapporto tra esercizio fisico e salute mentale.

Quando ci alziamo dalla sedia, tendiamo i muscoli addominali per un istante, senza pensarci. Quando facciamo un passo, li contraiamo di nuovo. È un gesto automatico che nessuno noterebbe mai. Eppure, secondo uno studio pubblicato su Nature Neuroscience da un gruppo della Penn State, ogni volta che succede il cervello si muove leggermente all'interno del cranio, e quel movimento potrebbe contribuire a tenerlo pulito. In pratica quando gli addominali si stringono, spingono sangue verso l'alto attraverso la rete di vene che corre lungo la colonna vertebrale, il cosiddetto plesso venoso vertebrale, che collega la cavità addominale al canale spinale e da lì al cervello. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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