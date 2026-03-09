Muscoli vs Alzheimer | il nuovo messaggio che pulisce il cervello

Una ricerca pubblicata il 2 marzo 2026 su Nature Aging spiega che i muscoli scheletrici, quando vengono attivati dall’esercizio fisico, rilasciano vescicole extracellulari che si spostano fino al cervello. Lo studio descrive un meccanismo inaspettato, senza coinvolgere altre cause o motivazioni, e si concentra sui processi biologici tra muscoli e sistema nervoso centrale.

Una ricerca pubblicata il 2 marzo 2026 su Nature Aging rivela un meccanismo inaspettato: i muscoli scheletrici, attivati dall’esercizio fisico, rilasciano vescicole extracellulari che viaggiano fino al cervello. Questi minuscoli pacchetti contengono un microRNA specifico, il miR-378a-3p, capace di riattivare le cellule immunitarie del sistema nervoso, note come microglia, rendendole più efficienti nel rimuovere le placche di beta-amiloide caratteristiche dell’Alzheimer. L’indagine, condotta da Aureliano Stingi e pubblicata oggi, utilizza un modello murino APPPS1 per dimostrare che l’attività fisica non agisce solo migliorando la circolazione o il sonno, ma attiva una comunicazione diretta tra tessuto muscolare e tessuto cerebrale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

