Cambio al vertice di Coldiretti Novara-Vco | Domenico Pautasso è il nuovo direttore
Domenico Pautasso è stato nominato nuovo direttore della Federazione Coldiretti Novara-Vco. Ha 58 anni e proviene da Torino. Pautasso prende il posto di Luciano Salvadori, che assumerà un ruolo analogo in Lombardia. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane. Pautasso ha già esperienza nel settore agricolo e sarà responsabile delle attività della federazione nelle due province. La sua nomina segue una decisione dell'organizzazione per il cambiamento al vertice.
Domenico Pautasso è il nuovo direttore della Federazione interprovinciale Coldiretti Novara-Vco. Torinese di 58 anni, subentra a Luciano Salvadori, che è destinato ad uguale incarico in Lombardia. "Affronto questa nuova esperienza con grande entusiasmo e senso di responsabilità - ha commentato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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