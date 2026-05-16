Cambio al vertice di Coldiretti Novara-Vco | Domenico Pautasso è il nuovo direttore

Da novaratoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenico Pautasso è stato nominato nuovo direttore della Federazione Coldiretti Novara-Vco. Ha 58 anni e proviene da Torino. Pautasso prende il posto di Luciano Salvadori, che assumerà un ruolo analogo in Lombardia. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane. Pautasso ha già esperienza nel settore agricolo e sarà responsabile delle attività della federazione nelle due province. La sua nomina segue una decisione dell'organizzazione per il cambiamento al vertice.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Domenico Pautasso è il nuovo direttore della Federazione interprovinciale Coldiretti Novara-Vco. Torinese di 58 anni, subentra a Luciano Salvadori, che è destinato ad uguale incarico in Lombardia. "Affronto questa nuova esperienza con grande entusiasmo e senso di responsabilità - ha commentato. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Cambio al vertice di Cia Piacenza: Maria Rattotti nuovo direttore

Cambio al vertice. Ast, Paoli nominato nuovo direttore: "A disposizione di tutti"Riccardo Mario Paoli nuovo direttore amministrativo dell’Ast di Fermo, presentato ieri dal dg Roberto Grinta e dall’assessore regionale Paolo...

coldiretti novara vco cambio al vertice diCambio al vertice di Coldiretti Novara-Vco: Domenico Pautasso è il nuovo direttoreTorinese di 58 anni, sostituisce Luciano Salvadori. Le prime parole del nuovo direttore su sfide, costi energetici e futuro dell'agricoltura locale ... novaratoday.it

coldiretti novara vco cambio al vertice diColdiretti Imperia, cambio al vertice: Piras è il nuovo direttoreImperia è una provincia simbolo per le produzioni agricole identitarie della Liguria ha detto il neo direttore. Pautasso assume invece l’incarico di ... ilsecoloxix.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web