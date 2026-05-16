Cambio al vertice di Coldiretti Novara-Vco | Domenico Pautasso è il nuovo direttore

Domenico Pautasso è stato nominato nuovo direttore della Federazione Coldiretti Novara-Vco. Ha 58 anni e proviene da Torino. Pautasso prende il posto di Luciano Salvadori, che assumerà un ruolo analogo in Lombardia. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime settimane. Pautasso ha già esperienza nel settore agricolo e sarà responsabile delle attività della federazione nelle due province. La sua nomina segue una decisione dell'organizzazione per il cambiamento al vertice.

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