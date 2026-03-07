Cambio al vertice Ast Paoli nominato nuovo direttore | A disposizione di tutti

Riccardo Mario Paoli è stato nominato nuovo direttore amministrativo dell’Ast di Fermo. La sua nomina è stata annunciata ieri dal direttore generale Roberto Grinta e dall’assessore regionale Paolo Calcinaro durante una cerimonia ufficiale. Paoli prende il posto di chi ha ricoperto finora questa carica, entrando a far parte della struttura direzionale dell’azienda.

Riccardo Mario Paoli nuovo direttore amministrativo dell’Ast di Fermo, presentato ieri dal dg Roberto Grinta e dall’assessore regionale Paolo Calcinaro. In sala, presenti i direttori dei dipartimenti e numerosi responsabili di unità operative, sia sanitarie sia amministrative. "Diamo il benvenuto a Paoli – ha esordito Grinta – che prenderà servizio il primo aprile in virtù dei tempi amministrativi e legali legati all’attuale incarico in Friuli. Il suo nominativo è stato selezionato da un elenco regionale pubblicato di recente. Possiede spiccate capacità organizzative e aggregative ed è la figura più idonea per ricoprire questo incarico per l’Azienda e per il territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Pronto soccorso dell'ospedale Murri, cambio al vertice a Fermo: la nuova primaria è Tamara MarianiFERMO È Tamara Mariani la nuova primaria del pronto soccorso dell'ospedale Murri di Fermo. Prende il posto del facente funzioni Antonio Ciucani. La nomina dopo la selezione pubblica, indetta dall'Ast ... corriereadriatico.it