Cambio al vertice di Cia Piacenza | Maria Rattotti nuovo direttore

Maria Rattotti è stata nominata nuovo direttore della Confederazione italiana degli agricoltori di Piacenza. La sua carriera professionale è iniziata come impiegata contabile nell’ufficio amministrativo della Cna di Piacenza subito dopo aver conseguito la maturità. La notizia è stata comunicata attraverso una nota ufficiale, senza ulteriori dettagli sul percorso o le motivazioni.

Attualmente ricopre anche la carica di Assessore nel Comune di Gazzola. Alla guida di Cia è formalmente dal 27 di febbraio, quando la giunta, presieduta da Fabio Girometta, l'ha nominata Maria Rattotti è il nuovo direttore della Confederazione italiana degli agricoltori di Piacenza.«Il suo curriculum - si legge in una nota - è ricco di esperienze professionali, iniziate proprio come impiegata contabile nell'ufficio amministrativo della Cna di Piacenza, subito dopo la maturità, dove ha gettato le basi per capire la vita associativa e soprattutto le dinamiche degli associati. Laureata in Economia Aziendale, proprio durante questo... 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Articoli correlati Cambio al vertice. Ast, Paoli nominato nuovo direttore: "A disposizione di tutti"Riccardo Mario Paoli nuovo direttore amministrativo dell’Ast di Fermo, presentato ieri dal dg Roberto Grinta e dall’assessore regionale Paolo... Cambio al vertice dell'Inail in Sicilia: Giorgio Soluri è il nuovo direttore regionaleGiorgio Soluri si è insediato alla guida della direzione regionale Inail Sicilia, nella sede di viale del Fante a Palermo.