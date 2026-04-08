L’industria agroalimentare italiana sta integrando sempre più l’intelligenza artificiale con l’obiettivo di rafforzare la propria presenza sui mercati internazionali. Le aziende del settore adottano nuove tecnologie per ottimizzare i processi produttivi e migliorare la qualità dei prodotti. Questa svolta tecnologica rappresenta una risposta alle sfide di mercato e alla crescente domanda di innovazione nel settore.

L’industria agroalimentare italiana accelera l’integrazione dell’intelligenza artificiale per blindare la competitività globale. Il Rapporto 2026 sulla trasformazione tecnologica del Made in Italy, promosso da Federalimentare, traccia la rotta verso un salto di qualità digitale. Il settore si muove su numeri imponenti. La filiera nazionale genera un valore superiore ai 700 miliardi di euro, incidendo per circa il 32% sul PIL complessivo del Paese. L’export alimentare ha registrato un volume di 59 miliardi di euro nel 2025. Nello stesso periodo, il fatturato totale dell’industria ha superato la soglia dei 200 miliardi di euro. L’ecosistema dell’innovazione e i capitali in gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - AI e Made in Italy: la sfida tecnologica per salvare il primato globale

Federalimentare presenta il Rapporto 2026 “La Trasformazione tecnologica dell'agroalimentare Made in Italy"La startup economy nell'Agri&FoodTech è un ecosistema in evoluzione su cui è fondamentale investire.

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