I nuclei anti sofisticazioni hanno sequestrato a Reggiolo oltre 90 tonnellate di cereali e legumi infestati da roditori, trovati privi di documentazione che ne attestasse la provenienza e la filiera. Il ministro dell’Agricoltura ha dichiarato che l’intervento mira a tutelare il settore e la produzione italiana. L’operazione si inserisce in un’azione più ampia di controllo sul rispetto delle norme sulla sicurezza alimentare.

Reggio Emilia, 5 maggio 2026 – I Nas hanno sequestrato a Reggiolo oltre 90 tonnellate di cereali e legumi invasi da roditori e privi di tracciabilità. I carabinieri del reparto per la tutela agroalimentare di Parma hanno denunciato a piede libero il titolare dell’azienda all’autorità giudiziaria, ritenuto responsabile di gravi violazioni alle norme sulla sicurezza e conservazione dei cibi. I Nas sequestrano oltre 90 tonnellate di cereali e legumi. Durante l'ispezione nei magazzini – scattata nell’ambito di controlli mirati e volti alla tutela del consumatore nonché alla protezione della filiera ‘ceralicola-ortofrutticola e della salvaguardia del ‘Made in Italy’, con la cabina di regia del Ministero dell’Agricoltura – coadiuvata dal personale dell’Ausl di Reggio, i militari hanno sequestrato 90.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Maxi sequestro dei Nas: 90 tonnellate di cereali e legumi invasi dai topi. Il ministro Lollobrigida: “Difendiamo il made in Italy”

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