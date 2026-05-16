Call center Tim Konecta diserta la commissione consiliare Insorgono i sindacati | Schiaffo alle lavoratrici
Le rappresentanze sindacali e le Rsu di Konecta Livorno hanno espresso indignazione dopo che l’azienda ha deciso di non partecipare alla riunione della commissione consiliare dedicata alla vertenza delle lavoratrici impiegate nel call center di via Firenze. La scelta di disertare l'incontro ha suscitato reazioni ferme da parte dei sindacati, che hanno definito l’assenza come un gesto di totale mancanza di rispetto nei confronti delle lavoratrici coinvolte. La vicenda riguarda le difficoltà e le problematiche affrontate dal personale dell’azienda.
“Uno schiaffo alle lavoratrici”. Così Slc-Cgil, Uilcom-Uil e Fistel-Cisl e le Rsu di Konecta Livorano la decisione dell'azienda di disertare la commissione consiliare riguardante la vertenza delle lavoratrici del call center di via Firenze. Com'è noto, le 76 dipendenti rischiano di. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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