Calendario scolastico 2026 ultimo ponte prima della fine delle lezioni | ecco dove ci si ferma il 1° giugno

Il calendario scolastico per il 2026 si avvicina alla conclusione, con le ultime settimane di lezione che si stanno per esaurire. Prima di arrivare alla data di chiusura, gli studenti avranno un lungo ponte legato alla Festa della Repubblica, che quest’anno si festeggia di martedì. La giornata del primo giugno rappresenta così l’ultima possibilità di godere di un fine settimana prolungato prima della fine delle attività scolastiche.

Manca ormai poco alla fine delle lezioni per l’anno scolastico 20252026. Prima dell’ultimo giorno di scuola, però, c’è ancora un possibile lungo weekend: quello legato alla Festa della Repubblica del 2 giugno, che quest’anno cade di martedì. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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