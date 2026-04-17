Vance spiega al Papa come si fa il Papa

Vance ha spiegato al Papa come si svolge il suo ruolo, illustrando i passaggi principali e le responsabilità legate alla posizione. La conversazione si è svolta a Firenze, il 17 aprile 2026. Nella discussione, si è parlato anche delle difficoltà e delle sfide legate alla funzione di secondo in comando, in particolare nel contesto di figure politiche di alto livello.

Firenze, 17 aprile 2026 – In politica fare il numero 2 può non essere divertente. Fare il numero 2 di Donald Trump può esserlo ancora meno. JD Vance a un certo punto sembrava l’erede naturale del trumpismo, o direttamente di Trump, ora rischia di seguire il suo capo nella fine ingloriosa che forse li attende entrambi. Convertito in politica e nella fede, l’attuale vicepresidente degli Stati Uniti è diventato trumpiano dopo essere stato un fervente anti trumpiano e cattolico, convertito nel 2019, dopo essere a lungo ateo. In entrambi i casi dimostra il furore del neoarrivato. Sono sempre i più pericolosi, i più zelanti, quelli che si sono appena iscritti, da adulti, a una congrega.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vance spiega al Papa come si fa il Papa JUAN O SAVIN- President Trump's Call to be Counted - Gerry Foley 3 15 2026 Notizie correlate Regina Coeli, 12 aprile, Papa Leone XIV spiega come si fa a nutrire la fedePapa Leone XIV al Regina Coeli nella Domenica della Divina Misericordia spiega quali sono gli elementi essenziali per nutrire la fede e renderla... Leggi anche: Dopo Trump anche Vance all’attacco: “Il Papa si attenga alle questioni morali” Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vance contro Leone, il vicepresidente Usa contesta il Papa anche sulla teologia. E cita i nazisti; Probabilmente Vance non sarà meglio di Trump, in caso di impeachment. Il vicepresidente cattolico che spiega al Papa come fare il Papa (Alfonso Bruno); JD Vance avverte Papa Leone dopo l'attacco di Trump, lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologia; RaiNews. . Il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance è stato contestato martedì 14 aprile durante un evento di Turning Point Usa, dove ha affermato che Papa Leone dovrebbe fare attenzione quando parla di questioni teologiche. Le osservazioni del vicepr. JD Vance avverte Papa Leone dopo l'attacco di Trump, lo ammiro ma faccia attenzione quando parla di teologiaJD Vance rilancia gli attacchi del presidente Usa Donald Trump a Papa Leone, affermando che il Pontefice dovrebbe attenersi alle questioni morali ... virgilio.it Vance vuole insegnare al Papa il suo mestiere: Dovrebbe essere molto, molto cauto quando parla di questioni teologicheL'incredibile lezione del vicepresidente americano: I suoi commenti devono essere ancorati alla verità. Dio era dalla parte degli americani che liberarono la Francia dai nazisti? Credo proprio di sì ... dire.it