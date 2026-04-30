Negli ultimi giorni si parla molto del calciomercato del Milan, con particolare attenzione a Javi Guerra. Viene riportato che il club rossonero avrebbe riaperto i contatti con l’attaccante, considerando i suoi numeri e le sue caratteristiche tecniche. La trattativa non ha ancora avuto sviluppi ufficiali, ma si continua a seguire gli aggiornamenti sulla possibile operazione di mercato.

Nelle ultime ore si sta parlando sempre di più del calciomercato rossonero. Il Milan di Massimiliano Allegri, impegnato nella corsa alla Champions League, dopo aver matematicamente centrato l'obiettivo, si sposterà al 100% sul fronte mercato. Nelle ultime ore, però, il noto esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di un nome che la dirigenza rossonera conosce molto bene: Javi Guerra “Il Milan sono diversi mercati che si sta informando su Javi Guerra. Giovane, pienamente inserito nei parametri per essere tra quei calciatori valorizzabili nel panorama rossonero, con incrementi di valore negli anni, ma soprattutto rientra in quelle caratteristiche tecniche di cui ha parlato Massimiliano Allegri: lui è uno forte fisicamente, tecnico, alto.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, torna di moda Javi Guerra: numeri e caratteristiche

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