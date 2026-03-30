Calciomercato Juventus si cambia in porta | fuori Di Gregorio ecco Alisson

La Juventus ha deciso di cambiare il proprio reparto portieri, con l’addio di un giocatore e l’arrivo di un nuovo portiere. Il portiere uscente è stato sostituito da un nuovo elemento proveniente da un club internazionale. Questa operazione fa parte di un intervento più ampio sulla rosa, volto a rinforzare la squadra in vista della prossima stagione.

“Il passato è causa del futuro”, così canta Achille Lauro nel suo brano Ascensore per l’inferno. La Juventus sta pagando tutti gli errori fatti in passato, soprattutto lato calciomercato. I bianconeri pagano delle campagne acquisti totalmente errate, sotto il punto di vista economico e soprattutto legate al progetto del nuovo tecnico Luciano Spalletti. Tra i tanti arrivi c’è quello di Michele Di Gregorio. Arrivato il 5 luglio 2024, in prestito oneroso a 4,5 milioni con obbligo di riscatto a 13,5 milioni più 2 di bonus, non ha mai ripagato completamente l’investimento fatto dalla Juventus per acquisire le sue prestazioni sportive. Dopo annate straordinarie a Monza, non ha mai saputo ripetersi al massimo con la Juventus, complici le tante pressioni che comporta un ambiente esigente come quello di Torino. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com Articoli correlati Juventus, Di Gregorio non è più intoccabile: si valutano alternative per la portaLa Juventus si trova in una fase particolarmente sensibile, caratterizzata da risposte incerte in campo e una necessaria riflessione sul reparto tra... Calciomercato Juventus, nessun problema per il costo del cartellino di Alisson: ecco che cosa frena la trattativadi Redazione JuventusNews24Calciomercato Juventus, nessun problema per il costo del cartellino dell’estremo difensore brasiliano: c’è questa cosa che...