La Juventus ha avviato le trattative per il portiere, con Alisson Becker che ha dato il suo assenso alla proposta del club. Dopo incontri tra la dirigenza e l'agente del calciatore, la società ha presentato la prima offerta contrattuale. La trattativa è in corso, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sul contratto o sulla durata.

Alisson Becker ha detto sì alla Juventus. Dopo gli ultimi contatti tra la dirigenza bianconera e l’ agente del calciatore, la Juve ha presentato la prima offerta di contratto al portiere. Il brasiliano è felice della destinazione ed è pronto a cambiare scenario dopo 8 anni a Liverpool. Spalletti è pronto a riabbracciare Alisson dopo averlo avuto a Roma, con la speranza che il portiere riuscirà ad alzare il livello della difesa bianconera. Dopo la deludente stagione di Di Gregorio e il rebus del futuro di Perin, Comolli è pronto a spingere l’acceleratore per convincere definitivamente il classe ’92 ad atterrare a Torino. Alisson, la sua stagione e il piano della dirigenza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Calciomercato Juventus, Alisson il primo nome per la porta

Calciomercato Juventus, si cambia in porta: fuori Di Gregorio, ecco Alisson“Il passato è causa del futuro”, così canta Achille Lauro nel suo brano Ascensore per l’inferno.

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