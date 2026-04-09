Calciomercato Juventus Alisson il primo nome per la porta
La Juventus ha avviato le trattative per il portiere, con Alisson Becker che ha dato il suo assenso alla proposta del club. Dopo incontri tra la dirigenza e l'agente del calciatore, la società ha presentato la prima offerta contrattuale. La trattativa è in corso, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sul contratto o sulla durata.
Alisson Becker ha detto sì alla Juventus. Dopo gli ultimi contatti tra la dirigenza bianconera e l’ agente del calciatore, la Juve ha presentato la prima offerta di contratto al portiere. Il brasiliano è felice della destinazione ed è pronto a cambiare scenario dopo 8 anni a Liverpool. Spalletti è pronto a riabbracciare Alisson dopo averlo avuto a Roma, con la speranza che il portiere riuscirà ad alzare il livello della difesa bianconera. Dopo la deludente stagione di Di Gregorio e il rebus del futuro di Perin, Comolli è pronto a spingere l’acceleratore per convincere definitivamente il classe ’92 ad atterrare a Torino. Alisson, la sua stagione e il piano della dirigenza. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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