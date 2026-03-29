Bernardo Silva alla Juve | Comolli studia il sorpasso sul Barcellona Le ultime

Il nome di Bernardo Silva torna a essere al centro delle trattative di mercato, con il club bianconero che sta valutando un possibile trasferimento. Secondo fonti recenti, il dirigente di mercato sta studiando le mosse per superare il Barcellona nella corsa all'acquisto del calciatore portoghese, il cui contratto scade a giugno e che potrebbe arrivare a parametro zero. Le trattative sono ancora in corso.

sul futuro del parametro zero portoghese. l futuro di Bernardo Silva stuzzica le fantasie del calciomercato europeo. Il trequartista portoghese, 31 anni e un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, rappresenta il sogno proibito di mezza Europa. Tra le pretendenti spicca la Juventus, decisa a regalare a Luciano Spalletti un rinforzo di livello assoluto per far compiere il definitivo salto di qualità alla trequarti, affiancando certezze alla crescita di Conceiçao e sperando nel rilancio di Zhegrova.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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