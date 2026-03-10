Ultimissime Juve LIVE | le ultime su Vlahovic e Bernardo Silva

Nelle ultime ore, in casa Juventus, si sono aggiornate le notizie riguardanti Vlahovic e Bernardo Silva. La redazione di JuventusNews24 fornisce in tempo reale le novità più recenti sulla situazione dei due giocatori, offrendo un quadro chiaro delle ultime indiscrezioni e sviluppi. Le informazioni vengono aggiornate costantemente per tenere i tifosi informati sui movimenti più importanti della squadra.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 10 marzo 2026. Bernardo Silva Juventus, Ottolini e Comolli fanno sul serio per il portoghese: cosa è successo nelle scorse settimane. Ore 16:00 – Bernardo Silva Juventus, Ottolini e Comolli hanno avuto dei contatti con l'entourage del portoghese per capire la fattibilità dell'operazione Vlahovic, il rinnovo cambia la strategia di mercato della Juve? L'indiscrezione sulle possibili mosse dei bianconeri con la permanenza del serbo.