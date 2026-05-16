Calciomercato Inter LIVE | niente Svizzera per Sommer rivoluzione in difesa

Sul fronte del calciomercato, l’Inter ha deciso di non puntare su un portiere svizzero. La squadra sta portando avanti una serie di trattative e incontri per rafforzare la difesa, con alcune operazioni concluse e altre ancora in corso. La sessione di mercato è caratterizzata da diverse indiscrezioni e movimenti ufficiali che stanno modificando il volto della rosa. I tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo, mentre i dirigenti lavorano per definire le operazioni più strategiche.

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Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 16 MAGGIO Calciomercato Inter, due addii e la conferma di De Vrij: in difesa è rivoluzione! In estate arriverà almeno uno di quei due. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: niente Svizzera per Sommer, rivoluzione in difesa ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Calciomercato Inter, Pedullà anticipa la rivoluzione in difesa: «Addio a Sommer e Acerbi»di Redazione Inter News 24 Calciomercato Inter, i nerazzurri preparano un restyling profondo: la dirigenza della Beneamata pianifica la prossima... Calciomercato Inter LIVE: le novità su Barella, pronta la rivoluzione a centrocampo, addio di SommerMercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. L'ultimo allenatore straniero a vincere la Serie A è stato José Mourinho (Portogallo) con l'Inter nel 2009/10. All'epoca, Chivu (Romania) era un giocatore della squadra che aveva vinto il treble con Mourinho. Oggi, Chivu alza di nuovo lo Scudetto nella sua stagi reddit Calciomercato Inter, nuova pista: clausola rescissoria a 21 milioniNome nuovo in ottica calciomercato Inter. Marotta e Ausilio pensano a Beltran, portiere del River Plate, pagando la clausola rescissoria ... interlive.it Calciomercato Inter, acquisto e cessione a dieci volte il prezzoAkinsanmiro jolly di calciomercato Inter. Con un milione Marotta potrà controriscattarlo dal Pisa e poi cederlo a 10 milioni ... interlive.it