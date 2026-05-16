Calciomercato Inter LIVE | niente Svizzera per Sommer rivoluzione in difesa
Sul fronte del calciomercato, l’Inter ha deciso di non puntare su un portiere svizzero. La squadra sta portando avanti una serie di trattative e incontri per rafforzare la difesa, con alcune operazioni concluse e altre ancora in corso. La sessione di mercato è caratterizzata da diverse indiscrezioni e movimenti ufficiali che stanno modificando il volto della rosa. I tifosi seguono con attenzione ogni sviluppo, mentre i dirigenti lavorano per definire le operazioni più strategiche.
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 16 MAGGIO Calciomercato Inter, due addii e la conferma di De Vrij: in difesa è rivoluzione! In estate arriverà almeno uno di quei due. 🔗 Leggi su Internews24.com
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