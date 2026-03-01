Calciomercato Inter LIVE | le novità su Barella pronta la rivoluzione a centrocampo addio di Sommer

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono novità riguardanti Barella, con cambiamenti in vista nel reparto di centrocampo. È stata confermata anche la partenza di Sommer, mentre sono in corso incontri e trattative per definire le future mosse della società. La situazione si evolve continuamente, con aggiornamenti in tempo reale sulle trattative in corso e sugli accordi già raggiunti.

Mercato Inter, addio Sommer e dentro un centrale forte: spuntano due nomi dalla Serie A. Di Marzio svela i piani di Marotta Barella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del giovane Stankovic: «L’Atletico Madrid è rimasto impressionato. Ecco l’intenzione dei nerazzurri.» Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter U23 Alcione Milano, finisce in parità e senza reti il derby di Serie C! Il palo nega la... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: le novità su Barella, pronta la rivoluzione a centrocampo, addio di Sommer Calciomercato Inter LIVE: le novità su Barella, pronta la rivoluzione a centrocampoBarella tra i partenti, l’Inter lo considera cedibile? Arriva la notizia sul futuro del centrocampista Mercato Inter, Moretto avverte sul futuro del... Calciomercato Inter, pronta la rivoluzione tra i pali: in arrivo un grande colpo per il dopo SommerL’Inter sta già programmando il futuro della propria porta e prepara un colpo importante per l’estate. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato Inter. Temi più discussi: Inter-Bodo/Glimt: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Serie A, Lecce-Inter LIVE: le probabili formazioni; Lecce-Inter: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Renate-Inter Under 23: formazioni, dove vederla in tv e streaming. Calciomercato live: Mateta-Milan saltato dopo le visite mediche, il Tottenham non apre alla Juve per Kolo MuaniUltima giornata di calciomercato della sessione invernale del 2026. La chiusura è fissata per le ore 20, con le squadre italiane che stanno perfezionando gli ultimi colpi. Segui tutte ... ilmessaggero.it Inter, da Diaby a Perisic: le ultime news sul calciomercato dei nerazzurriPer l’esterno d’attacco francese dell’Al-Ittihad manca il via libera del fondo Pif: l’Inter ha già un accordo sull’ingaggio, che Diaby si ridurrebbe rispetto a quello attuale da 12 milioni con il club ... sport.sky.it Calciomercato Inter, un "Lookman" per Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti - facebook.com facebook Calciomercato #Inter, un "Lookman" per #Chivu: chi è il nome che mette d'accordo tutti x.com