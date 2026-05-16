Durante la sessione di calciomercato, l’Inter ha annunciato la conferma di un difensore che già fa parte della rosa. Contestualmente, sono stati comunicati due addii ufficiali, che coinvolgono altri giocatori del reparto difensivo. Per la prossima stagione, la società ha pianificato l’inserimento di almeno un nuovo elemento nel settore difensivo, con uno tra due possibili profili che dovrebbe approdare alla squadra. La situazione definisce una fase di cambiamenti importanti nel reparto difensivo dei nerazzurri.

di Paolo Moramarco Calciomercato Inter, nonostante la conferma di De Vrij in difesa sarà rivoluzione: ai due addii si aggiungerà l’arrivo di almeno uno di questi due. L’ Inter si prepara a un’estate di mercato intensa, con particolare attenzione al reparto difensivo. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club dovrà gestire almeno due addii a fine contratto e valutare con attenzione le conferme necessarie per mantenere equilibrio e competitività. Darmian e Acerbi lasceranno l’Inter. I contratti di Matteo Darmian e Francesco Acerbi non verranno rinnovati, rendendo i due difensori free agent. Il club nerazzurro dovrà dunque trovare sostituti adeguati, garantendo continuità al reparto arretrato e mantenendo il livello competitivo per affrontare la prossima stagione di Serie A. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, due addii e la conferma di De Vrij: in difesa è rivoluzione! In estate arriverà almeno uno di quei due

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