Calciomercato Inter due squadre su Stefan de Vrij

Nel recente impegno di campionato, Stefan de Vrij si è distinto come uno dei protagonisti in campo, guidando con sicurezza una difesa che ha concesso poche occasioni agli attaccanti avversari. La sua performance ha attirato l’attenzione di due squadre interessate al suo trasferimento, rendendo il suo futuro al centro di discussioni nel calciomercato. La sua presenza ha contribuito a mantenere l’equilibrio della squadra durante tutta la partita.

Nell’ultima partita di campionato è stato uno dei migliori in campo. Ha guidato per tutti i novanta minuti una difesa praticamente perfetta che ha concesso solamente le briciole agli avanti avversari. Continuano – e con il contratto in scadenza nom poteva essere altrimenti – le voci di calciomercato sul difensore dell’Inter Stefan de Vrij. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Calciomercato Inter, due squadre su Stefan de Vrij L'Inter e il Mercato Estivo Il Difensore Centrale in Arrivo Notizie correlate Leggi anche: Inter, Stefan de Vrij potrebbe andare al Mondiale Calciomercato Inter LIVE: dalla Spagna arrivano aggiornamenti su Bastoni. Filtra incertezza sulla situazione di De Vrijdi Redazione Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Inter, almeno 5 colpi titolari per l'estate: tutti gli obiettivi; L'ex Milan Keisuke Honda ha firmato per una squadra di Premier League...di Singapore; Scheda squadra Inter Women; Inter: Solet e Muharemovic se parte Bastoni, Calhanoglu verso l'addio a zero. Calciomercato Inter: tre colpi per ringiovanire la rosaL'Inter, con lo Scudetto ormai ad un passo, prepara il mercato estivo puntando sulle indicazioni di Chivu. Il tecnico rumeno in estate potrebbe cambiare modulo. Inter, il piano di Chivu: tre innesti e ... fantacalcio.it Calciomercato Inter News | Si lavora per il post-Sommer: c’è anche la pista Under (oggi 16 aprile 2026)Calciomercato Inter News: per la porta si guarda anche al ventenne Yanis Benchaouch, che potrebbe maturare esperienza nell'Under 23 nerazzurra. ilsussidiario.net Nuova idea dell'Inter per un vecchio obiettivo di mercato La società nerazzurra ci avevo provato già la scorsa estate, senza successo, ma nella prossima sessione di calciomercato, ci riproverà: Chivu e l'Inter vogliono Manu Koné e stanno studiando un p - facebook.com facebook "L' #Inter ha vinto lo Scudetto nonostante la presenza in panchina dell'allenatore più presuntuoso e sopravvalutato dell'intera categoria. La fortuna spesso assiste i mediocri: #Chivu si è ritrovato in mano tre punti decisivi per lo scudetto, grazie a #Dumfries, x.com