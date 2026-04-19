Calciomercato Inter due squadre su Stefan de Vrij

Da ilprimatonazionale.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel recente impegno di campionato, Stefan de Vrij si è distinto come uno dei protagonisti in campo, guidando con sicurezza una difesa che ha concesso poche occasioni agli attaccanti avversari. La sua performance ha attirato l’attenzione di due squadre interessate al suo trasferimento, rendendo il suo futuro al centro di discussioni nel calciomercato. La sua presenza ha contribuito a mantenere l’equilibrio della squadra durante tutta la partita.

Nell’ultima partita di campionato è stato uno dei migliori in campo. Ha guidato per tutti i novanta minuti una difesa praticamente perfetta che ha concesso solamente le briciole agli avanti avversari. Continuano – e con il contratto in scadenza nom poteva essere altrimenti – le voci di calciomercato sul difensore dell’Inter Stefan de Vrij. Classe 1988, dalla ridente terra di Romagna, cresce a piadina e pallone. Laurea breve - anzi brevissima - in Economia, con tesi sul marketing applicato al calcio. Piedi di legno, cuore di stagno: uno stopper degli anni '60 che si ritrova nel dilettantistico mondo pedatorio del duemila. Più cartellini che presenze, al tiki-taka ha sempre preferito il tiki-tackle.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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L'Inter e il Mercato Estivo Il Difensore Centrale in Arrivo

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