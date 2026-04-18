Scontro a Rottofreno tra un furgone e un’auto lungo la via Emilia

Nella mattinata di sabato 18 aprile, lungo via Emilia all’incrocio con strada Belvedere a Rottofreno, si è verificato un incidente stradale tra un furgone e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono state fornite al momento dettagli sulle condizioni dei conducenti o eventuali feriti.