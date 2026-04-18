Scontro a Rottofreno tra un furgone e un’auto lungo la via Emilia
Nella mattinata di sabato 18 aprile, lungo via Emilia all’incrocio con strada Belvedere a Rottofreno, si è verificato un incidente stradale tra un furgone e un’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’incidente. Non sono state fornite al momento dettagli sulle condizioni dei conducenti o eventuali feriti.
A Rottofreno un incidente stradale è avvenuto lungo via Emilia, all’incrocio con strada Belvedere, nella mattinata di sabato 18 aprile. Un furgoncino e un’auto si sono scontrate: la persona al volante dell’auto ha riportato un trauma facciale. Sono intervenuti i sanitari con l’ambulanza della.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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