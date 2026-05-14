Tre auto senza assicurazione sequestrate dalla polizia locale di Orte | Sono un grave rischio

La polizia locale di Orte ha sequestrato tre automobili per mancanza di assicurazione durante i controlli sul rispetto delle norme di sicurezza stradale. Le operazioni sono state condotte per garantire la tutela degli utenti della strada e rafforzare il rispetto delle leggi vigenti. Le auto sequestrate sono risultate prive di copertura assicurativa, considerata un grave rischio per la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

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La polizia locale di Orte intensifica i controlli del territorio e sulla sicurezza stradale. Ed è nell'ambito di questa attività, finalizzata in particolar modo alla tutela degli utenti della strada e al rispetto delle norme del codice, che sono state scoperte tre auto senza assicurazione. Così.🔗 Leggi su Viterbotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Polizia locale di Rho ferma un uomo senza patente, senza assicurazione e armatoRho (Milano), 17 aprile 2026 – Guidava senza patente, perché gli era stata revocata nel 2014, una macchina senza assicurazione. Sabaudia: 45 auto sequestrate, professionisti senza assicurazioneSabaudia si trova di fronte a un'emergenza stradale che va ben oltre i confini della cittadina laziale. Temi più discussi: Controlli intensificati, tre veicoli senza assicurazione sequestrati; Neopatentato con auto oltre i limiti, in caso di sinistro niente rivalsa dell’assicurazione; Assicurazioni auto a maggio 2026: differenze di prezzo tra Prima, Linear e Quixa con premi da 135,71€; Nuovo Codice della Strada: nuove regole, sanzioni, limiti. AUTOCARROZZERIA ERREDI S.A.S. DI ROSA DIEGO E GABRIELE - Results on X | Live Posts & Updates x.com Controlli intensificati, tre veicoli senza assicurazione sequestratiTre veicoli senza assicurazione sequestrati in una sola mattina lungo le arterie più trafficate di Peschiera Borromeo. E il numero, guardato da vicino, assume il peso di un’abitudine difficile da esti ... ilcittadino.it La polizia sequestra oltre 2 mila auto senza assicurazioneRoma, (askanews) – Quattromila pattuglie della Polizia, con oltre 8 mila poliziotti impegnati ogni giorno in 103 pronvince. Questi i numeri dell’operazione di polizia denominata Mercurio eye ... affaritaliani.it