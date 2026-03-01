Torino-Lazio 2-0 | D’Aversa debutta col botto Simeone e Zapata firmano il colpo granata

Nel match tra Torino e Lazio, il Torino ha conquistato una vittoria per 2-0 grazie ai gol di Simeone e Zapata. Roberto D’Aversa ha esordito sulla panchina dei granata con un risultato positivo, portando la squadra a ottenere tre punti fondamentali in classifica. La partita si è svolta allo stadio Torino, con i padroni di casa che hanno dominato l’incontro dall’inizio alla fine.

Roberto D'Aversa autografa il debutto perfetto sulla panchina del Torino, schiantando la Lazio con un 2-0 perentorio che ridisegna le gerarchie salvezza e spinge i granata verso acque sicure. La nuova gestione tecnica si presenta con un assetto solido e cinico, centrando la fumata bianca grazie alla scommessa vinta della coppia d'attacco pesante: sono proprio le firme di Giovanni Simeone e Duvan Zapata a mandare al tappeto i biancocelesti di Maurizio Sarri, apparsi sterili e incapaci di verticalizzare contro il muro eretto dalla retroguardia piemontese. Il match si sblocca al minuto 21, quando la "materia prima" offensiva del Toro esplode: su un rimpallo generato da Zapata, il Cholito Simeone brucia sul tempo Pellegrini e Provedel, siglando il vantaggio e interrompendo un digiuno personale che durava da gennaio.