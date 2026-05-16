Alle Serre Torrigiani si svolge un evento dedicato agli appassionati di giallo e noir, intitolato ‘Caffè con delitto’. L’evento vede la partecipazione di scrittori noti del settore, tra cui Paoli, Vichi e Von Borries, che si confrontano su temi legati a questo genere letterario. L’iniziativa è rivolta a chi desidera approfondire le caratteristiche delle storie di mistero e suspense, offrendo un momento di incontro tra autori e pubblico interessato.

Per gli amanti del giallo, del noir, è un appuntamento da non perdere per parlare di questo genere di narrativa, la più venduta nel nostro Paese e non solo, con tre scrittori fiorentini che del giallo sono diventati un simbolo: è quel che accade domani domeriggio alle 15 alle Serre Torrigiani (foto, in via Gusciana 27), dove arriva ’Caffè con delitto’: un pomeriggio tra libri, indagini e racconti. A guidare la conversazione sarà la giornalista del Tg5, e anch’ella fiorentina Cesara Buonamici: le sue domande agli scrittori – in rigoroso ordijne alfabetico – Gigi Paoli, Marco Vichi e Christine von Borries saranno di sicuro fonter di dobattito e curiosità anche e soprattutto per il puibblico, che potrà arrivare liberamente alle Serre, dove l’ingresso sarà libero. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ’Caffè con delitto’ alle Serre Torrigiani. Paoli, Vichi e Von Borries a confronto

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