A Firenze, presso le Serre Torrigiani, si svolge un evento gratuito che vede la partecipazione di 46 maestri artigiani. L’evento permette di scoprire un angolo nascosto attraverso un ingresso segreto, senza indicazioni precise pubbliche. Tra i manufatti esposti si trovano gioielli e accessori realizzati a mano, realizzati direttamente dai maestri presenti. L’area diventa così una vetrina di creazioni artigianali, offrendo ai visitatori l’opportunità di osservare da vicino lavori realizzati con tecniche tradizionali.

? Domande chiave Dove si trova l'ingresso segreto per scoprire questo angolo nascosto?. Cosa troverai tra i gioielli e gli accessori fatti a mano?. Come cambierà il lusso artigianale grazie a questa location storica?. Chi sono i maestri selezionati per proteggere il Made in Italy?.? In Breve Ilaria Mari dirige l'evento nato originariamente a Lucca nel 2011. Sabato 23 maggio apertura ore 11:00, domenica 24 maggio dalle 10:00. Esposizione include moda, bijoux, occhiali, beauty e arredo casa. Accesso tramite ingresso situato in Via Gusciana 21 a Firenze. Sabato 23 e domenica 24 maggio, le Serre Torrigiani di Firenze ospiteranno la quinta edizione di Fashion in Flair, un evento dedicato all’eccellenza dell’artigianato italiano che valorizza la creatività del Made in Italy. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, 46 maestri artigiani alle Serre Torrigiani: l’evento è gratis

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