Artigianato alle Serre Torrigiani - Fashion in Flair
La quinta edizione di Fashion in Flair si terrà nel fine settimana del 23 e 24 maggio alle Serre Torrigiani di Firenze. La manifestazione è una mostra mercato dedicata all’artigianato italiano, che da anni si svolge nella città. Durante l’evento saranno esposti prodotti realizzati da artigiani italiani, offrendo un’occasione per conoscere le creazioni e le tecniche tradizionali. L’iniziativa si svolge in un contesto che valorizza il settore dell’artigianato locale.
La primavera di Fashion in Flair torna a Firenze con la V edizione. Nuovo appuntamento, sabato 23 e domenica 24 maggio, alle Serre Torrigiani di Firenze, con la V edizione di Fashion in Flair, la mostra mercato di artigianato italiano, che ormai da anni rappresenta un'eccellenza nelle fiere di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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