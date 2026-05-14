Artigianato alle Serre Torrigiani - Fashion in Flair

La quinta edizione di Fashion in Flair si terrà nel fine settimana del 23 e 24 maggio alle Serre Torrigiani di Firenze. La manifestazione è una mostra mercato dedicata all’artigianato italiano, che da anni si svolge nella città. Durante l’evento saranno esposti prodotti realizzati da artigiani italiani, offrendo un’occasione per conoscere le creazioni e le tecniche tradizionali. L’iniziativa si svolge in un contesto che valorizza il settore dell’artigianato locale.

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