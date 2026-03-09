Rotti gli indugi | il fronte Progressista si compatta su Michele Sodano per una nuova era della città

Il fronte Progressista ha deciso di sostenere ufficialmente Michele Sodano come candidato per guidare la città, puntando a una svolta amministrativa. Dopo settimane di discussioni e confronti interni, si è arrivati a una posizione condivisa, in vista di un progetto comune. La scelta è stata annunciata pubblicamente, segnando un passo importante nella strategia politica del gruppo.

Dopo una serie di vertici a Palermo, Pd, M5S, Avs, Italia Viva e Controcorrente hanno siglato un accordo per sostenere la candidatura a sindaco dell'ex deputato pentastellato "Alea iacta est". Scomodando Giulio Cesare, che pronunciò queste parole prima di attraversare il Rubicone con il suo esercito, dando di fatto inizio alla guerra, lo stesso può dirsi questa sera per l'Area Progressista. Dopo l'ennesima riunione Palermitana, è stata presa - così per come dichiarato in una nota congiunta - la decisione: tutti con il candidato sindaco Michele Sodano. "Agrigento deve aprire una nuova era, in cui la politica sia finalmente...