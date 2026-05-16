La Corte di cassazione ha stabilito che i dipendenti pubblici non hanno più diritto automatico ai buoni pasto. La decisione riguarda le modalità di concessione di questi benefici, influenzando direttamente le pratiche adottate dagli enti locali e i lavoratori della pubblica amministrazione. La sentenza si inserisce in un quadro normativo che definisce in modo più preciso le condizioni per l’erogazione di tali strumenti di welfare. La questione aveva già sollevato discussioni in passato, ora la pronuncia chiarisce alcuni aspetti chiave.

La questione dei buoni pasto per i dipendenti pubblici è tornata al centro dell’attenzione con una recente decisione della magistratura, che avrà un sicuro impatto pratico su enti locali e lavoratori della PA. La sezione Lavoro della Corte di Cassazione con la sentenza 54772026 ha affrontato un tema che negli anni ha generato numerosi contenziosi. Il dipendente pubblico ha sempre diritto ai buoni pasto quando svolge attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane? Oppure l’erogazione dipende dalle scelte organizzative e dalle disponibilità economiche dell’ente? La risposta dei giudici è netta: il buono pasto, in sé, non costituisce un diritto automatico del lavoratore, ma un beneficio subordinato a precise condizioni organizzative e finanziarie dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Buoni pasto negli enti locali, la Cassazione cambia le regole: niente diritto automatico

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Stipendi, di quanto aumentano con la Manovra 2026: come cambiano le buste paga e per chi

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Il Sistema Camorra e le possibili infiltrazioni criminali negli enti locali: l’intervista a Sandro Ruotolo

Volete fare uno stage retribuito al Comune di Milano? Regole, compensi e buoni pasto: cosa sapereMilano, 17 aprile 2026 – Volete fare uno stage al Comune di Milano? Bene, ecco le nuove regole di Palazzo Marino.

Lidl accetta i buoni pasto in tutti i supermercati, coinvolti 3,5 milioni di lavoratoriLidl accetta buoni pasto in tutti gli 800 supermercati italiani: coinvolti oltre 3,5 milioni di lavoratori con ticket cartacei ed elettronici ... quifinanza.it

Spesa, ora i supermercati Lidl accettano i buoni pasto: ecco qualiA partire dal 12 maggio, i supermercati Lidl accettano i buoni pasto di 360 Welfare, Coverflex, Day, Edenred Italia, Satispay e Welfare Pellegrini. Grazie agli accordi siglati tra l'azienda e gli emit ... tg24.sky.it