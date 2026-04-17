Volete fare uno stage retribuito al Comune di Milano? Regole compensi e buoni pasto | cosa sapere

Dal 17 aprile 2026, il Comune di Milano ha aggiornato le sue norme per gli stage retribuiti. Le nuove disposizioni stabiliscono le modalità di inserimento, i compensi e la distribuzione dei buoni pasto per chi partecipa a queste esperienze lavorative. Queste regole si applicano a tutte le posizioni di stage offerte dall’amministrazione comunale, con l’obiettivo di definire chiaramente i criteri di partecipazione e i benefit previsti.

Milano, 17 aprile 2026 – Volete fare uno stage al Comune di Milano? Bene, ecco le nuove regole di Palazzo Marino. Il Comune punta a favorire l'ingresso dei giovani nell'amministrazione, attraverso lo strumento dello stage. Con questo obiettivo ha aggiornato le linee guida che prevedono anche un incremento dell'indennità mensile per gli stage extracurricolari fino a 800 euro per lo stagista impegnato 36 ore a settimana, oltre alla corresponsione di buoni pasto quando le attività giornaliere comportano un impegno superiore alle 5 ore. Per gli stage curriculari, la previsione è quella di un rimborso forfettario per l'intero periodo, da un minimo di 200 a un massimo di 300 euro al mese, correlato a specifici parametri, come la durata, i livelli di frequenza e lo svolgimento di attività in presenza.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Volete fare uno stage retribuito al Comune di Milano? Regole, compensi e buoni pasto: cosa sapere Notizie correlate Buoni pasto ai dipendenti del Comune di Val MasinoVAL MASINO I dipendenti contribuiscono in maniera essenziale al buon funzionamento della macchina comunale e così l’amministrazione li premia con i... Lavora nel marketing finanziario: stage retribuito a RomaL’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC) ha aperto le selezioni per un nuovo tirocinio specialistico nell’area Marketing e Prodotti...