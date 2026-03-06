Un sistema chiamato Camorra si estende tra Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e Sorrento, coinvolgendo possibili infiltrazioni criminali negli enti locali. Questa rete, descritta come un triangolo, viene analizzata attraverso le parole di un giornalista che ha approfondito il tema in un’intervista. Le aree interessate sono state identificate come punti strategici per questa presenza.

Lo disegna come un triangolo e lo definisce “sistema”. Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, da oggi anche Sorrento. Per Sandro Ruotolo, europarlamentare in quota Partito Democratico, il triangolo delle Bermuda campano è quello caratterizzato dagli ultimi tre comuni interessati da commissioni d’accesso ed interdittive antimafia. È di oggi la decisione del prefetto di Napoli, Michele di Bari, di inviare la commissione d’accesso al comune di Sorrento. Per Ruotolo, che lasciava il suo scranno in consiglio comunale a Castellammare, prima ancora che arrivasse la commissione d’accesso in terra stabiese, è la dimostrazione che la camorra è un unico sistema di azione, non ha confini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Sistema Camorra e le possibili infiltrazioni criminali negli enti locali: l’intervista a Sandro Ruotolo

Sandro Ruotolo si dimette da consigliere di Castellammare di Stabia: "La camorra prospera dove la politica è debole". E attacca il sindacoL'europarlamentare del Partito democratico lascia la carica comunale non prima di dispensare critiche all'operato del sindaco del comune campano,...

Uffici stampa negli enti locali, un incontro tra Anci Sicilia e AssostampaUffici stampa negli enti locali: ieri pomeriggio un incontro tra Anci Sicilia e Assostampa, all’indomani della sottoscrizione del protocollo d’intesa...

Aggiornamenti e notizie su Sistema Camorra.

Temi più discussi: Clan Contini: arresti per truffe e corruzione nell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli; Le mani della camorra sull’ospedale San Giovanni Bosco a Napoli; La camorra ordinava il referto, l'ospedale eseguiva: il sistema del clan Contini per le truffe nel San Giovanni Bosco; Le mani della Camorra sull'ospedale, truffe e falsi certificati: 4 misure cautelari.

Sistema Sorrento, nel dossier della commissione d’accesso l’assunzione al Comune di un pregiudicato di camorraLa commissione d’accesso inviata da Prefettura e Viminale per verificare se la camorra è penetrata nel Comune di Sorrento ha chiesto di acquisire gli atti municipali fino a maggio 2025. In pratica ... ilfattoquotidiano.it

Camorra, il «sistema» del 10% del clan ContiniL’ultima inchiesta della DDA di Napoli, condotta dalla Guardia di Finanza e dai Carabinieri, scoperchia il vaso di Pandora sulle infiltrazioni del clan Contini, colonna portante dell’Alleanza di ... cronachedellacampania.it

20 anni buttati a credere nella giustizia. 20 anni della mia vita a sperare di potermi riappropriare di ciò che la camorra mi ha tolto nel giro di pochi anni, contro i 20 della giustizia. 20 anni per essere tritato da un sistema fatto di giudici che difendono delinquenti, - facebook.com facebook