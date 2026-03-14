Buon compleanno Gianni Bella Rita Forte Giuseppina Manaresi

Oggi si festeggiano i compleanni di diverse personalità: Gianni Bella, Rita Forte e Giuseppina Manaresi, insieme a Michael Caine e Gennaro Acquaviva. Sono stati celebrati con messaggi di auguri e iniziative sui social, condivisi da amici, colleghi e fan. La giornata ha visto anche alcuni eventi pubblici e incontri per ricordare i traguardi raggiunti da ciascuno di loro nel corso degli anni.

Buon compleanno Giuseppina Manaresi, Rita Forte, Gianni Bella, Michael Caine, Gennaro Acquaviva, Luigi La Monica, Billy Crystal, Graziano Rossi, Daniel Bertoni, Franco Grillini, Giancarlo Leone, Rudi Marguerettaz, Alberto di Monaco, Massimo Piscedda, Roger de Menech, Nino Bosco, Michele Riondino. Oggi 14 marzo compiono gli anni: Giuseppina Manaresi, manager; Michael Caine, attore; Gennaro Acquaviva, politico; Sergio Frascoli, ex calciatore Pro Patria, Monza, Venezia, dirigente; Pierluigi Angeli, politico; Luciano Lombardi d’Aquino, giornalista; Antonino Monteleone, medico, politico; Angelo Picano, politico; Pierluigi Magri, ex calciatore Marzotto, Alessandria; Lucio Testa, politico, manager. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Gianni Bella, Rita Forte, Giuseppina Manaresi Articoli correlati Buon compleanno Gianni Amelio, Paolo Scarin, Mario Pennacchioni…Buon compleanno Gianni Amelio, Paolo Scarin, Mario Pennacchioni, Federico Peluso, Lorenzo Crisetig, Valdo Spini, Francesca Scopelliti, Piero Luxardo,... Francesco Bevilacqua fa gli auguri a Gianni Alemanno: compleanno a RebibbiaL’ex senatore Francesco Bevilacqua, esponente del movimento Indipendenza, ha voluto fare un gesto affettuoso verso il leader del movimento, Gianni... Altri aggiornamenti su Gianni Bella Argomenti discussi: Serena Brancale e Silvia Toffanin piangono, il doloroso passato che le accomuna: il racconto. Marcella Bella oggi a Verissimo: l'ultimo posto a Sanremo 2025, la malattia del fratello Gianni, la famiglia e la carrieraTorna come ogni weekend l'appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Da Selvaggia Lucarelli a Serena Rossi, saranno moltissimi come sempre gli ospiti in studio. ilmessaggero.it Gianni Bella, chi è il fratello di Marcella Bella e malattia/ Colpito da un ictus: Mi ha tolto la voceGianni Bella, chi è il fratello di Marcella Bella e malattia: fu colpito da un ictus nel 2010. Ha perso la sua voce ... ilsussidiario.net