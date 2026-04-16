Buon compleanno Paolo Negro Giampiero Mughini Rita Ghedini

Oggi sono stati festeggiati il compleanno di diversi personaggi pubblici. Tra loro ci sono figure di diversa provenienza e settore, come giornalisti, ex calciatori, regina e personalità dello spettacolo. Tra i festeggiati figurano anche personaggi italiani e internazionali, con anniversari di nascita che spaziano dall’ambito sportivo a quello culturale e monarchico. La giornata ha visto auguri e celebrazioni per queste persone in diverse parti del mondo.

Buon compleanno Tiziana Parenti, Giampiero Mughini, Margherita II di Danimarca, Corrado Orrico, Francesco Rais, Roberto Poggiali, Alfredo Vito, Giovanni Consorte, Rafael Benitez, Rita Ghedini, Luca Pancalli, Danny Quinn, Paolo Negro, Irene Tinagli, Tonino Moscatt. Oggi 16 aprile compiono gli anni: Ileana Pasquali, ex cestista; Aurelio Angonese, ex arbitro di calcio; Roberto Diso, fumettista; Alberto Latini, ex calciatore; Gaetano Fasolino, politico; Gabriella Andreini, attrice, doppiatrice; Giovanni Ferraguti, fotografo, giornalista; Margherita II, ex regina di Danimarca; Marcella Crudeli, pianista; Corrado Orrico, allenatore di calcio;.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Buon compleanno Paolo Negro, Giampiero Mughini, Rita Ghedini Notizie correlate Buon compleanno Gianni Bella, Rita Forte, Giuseppina ManaresiBuon compleanno Giuseppina Manaresi, Rita Forte, Gianni Bella, Michael Caine, Gennaro Acquaviva, Luigi La Monica, Billy Crystal, Graziano Rossi,... Buon compleanno Paolo del Debbio, Alessandro Sallusti…Oggi 2 febbraio compiono gli anni: Elio Ardit, ex calciatore; Antonio de Bellis, ex calciatore Palermo, Venezia, allenatore; Roberto Marelli, attore.