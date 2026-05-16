Bulega duello show con Lecuona | E’ stato bello ma non ancora al 100%
Nel sabato di Most, Nicolò Bulega e Iker Lecuona si sono sfidati in una Gara-1 ricca di emozioni. Bulega ha commentato l’esperienza come “bello”, anche se ha ammesso di non essere ancora al massimo della forma, mentre Lecuona ha dato vita a un duello spettacolare. La corsa ha visto protagonisti due piloti in piena battaglia, creando un momento intenso per gli appassionati presenti. L’evento si è concluso lasciando spazio alle aspettative per le prossime gare.
Il sabato di Most regala grandi emozioni con Nicolò Bulega e Iker Lecuona protagonisti di una Gara-1 straordinaria. I due piloti della Ducati sono dati battaglia per 20 giri, scambiandosi la testa della gara per cinque volte. Partito dalla terza posizione, Lecuona impiega 4 giri per superare. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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