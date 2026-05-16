Buche e mattonelle che saltano nella strada a Monza | la denuncia

A Monza, alcuni residenti segnalano problemi di manutenzione stradale nella zona, come buche e mattonelle che si staccano. Questi difetti si trovano su alcune vie cittadine, causando disagi ai passanti e ai veicoli che le attraversano. Le lamentele riguardano principalmente il deterioramento delle superfici stradali, che spesso vengono segnalate alle autorità competenti senza che siano stati adottati interventi risolutivi. La situazione si verifica in un’area abitata e frequentata quotidianamente.

Per di solito i residenti che ci abitano sono soliti lamentarsi per il gran baccano e le risse che sono soliti ripetersi nelle notti del fine settimana. E invece questa volta, a turbare la loro quotidianità, sono le condizioni della strada. Si parla di via Bergamo, nota per la movida monzese. Un. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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