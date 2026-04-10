Abbandona cemento cartongesso e mattonelle in mezzo alla strada ma viene rintracciato
Un uomo aveva scaricato macerie edili lungo una strada vicino a un incrocio, lasciando il materiale in mezzo alla carreggiata prima di allontanarsi. Gli agenti del Nucleo Ambientale della polizia locale sono riusciti a individuare l’autore grazie alle etichette presenti sui materiali abbandonati. L’intervento ha portato all’identificazione della persona coinvolta, che è stata rintracciata poco dopo.
Aveva scaricato le macerie edili in prossimità di un incrocio e se ne era andato via. Ma grazie ad alcune etichette gli agenti della Locale (Nucleo Ambientale) sono riusciti a risale agli autori del gesto. Il fatto è accaduto nel mese di marzo a Monza, nei pressi del canale Villoresi, dove sono. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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