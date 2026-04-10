Abbandona cemento cartongesso e mattonelle in mezzo alla strada ma viene rintracciato

Un uomo aveva scaricato macerie edili lungo una strada vicino a un incrocio, lasciando il materiale in mezzo alla carreggiata prima di allontanarsi. Gli agenti del Nucleo Ambientale della polizia locale sono riusciti a individuare l’autore grazie alle etichette presenti sui materiali abbandonati. L’intervento ha portato all’identificazione della persona coinvolta, che è stata rintracciata poco dopo.