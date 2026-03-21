Statale 18 pericolosa allarme sicurezza tra buche e rattoppi | la denuncia dell’opposizione

L’opposizione ha segnalato problemi di sicurezza sulla Statale 18 tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, evidenziando la presenza di buche e rattoppi che rendono il tratto pericoloso. La strada, già coinvolta in incidenti e situazioni di rischio, continua a essere al centro dell’attenzione a causa delle condizioni precarie e della mancanza di interventi significativi. La questione rimane al centro delle discussioni pubbliche.

Tempo di lettura: 2 minuti Torna sotto i riflettori la sicurezza lungo la Statale 18, nel tratto compreso tra Cava de’ Tirreni e Vietri sul Mare, già noto per numerosi incidenti anche gravi. A preoccupare sono le condizioni del manto stradale, che presenta in più punti avvallamenti, rattoppi irregolari e difformità tali da rappresentare un rischio concreto per automobilisti e motociclisti. Le criticità sarebbero riconducibili ai lavori effettuati nei mesi scorsi, i cui ripristini, secondo quanto segnalato, risultano eseguiti in maniera approssimativa. Interventi “alla meno peggio” che, invece di migliorare la situazione, avrebbero compromesso ulteriormente la qualità della carreggiata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Statale 18 pericolosa, allarme sicurezza tra buche e rattoppi: la denuncia dell’opposizione Articoli correlati Leggi anche: Buche e rattoppi sulla Buonviaggio: "La strada è sempre più pericolosa" Qualiano, allarme sicurezza in Viale Europa: tra buche e pali abbattutiViabilità a rischio tra buche profonde e pali mai ripristinati: l’appello dei residenti per un intervento urgente QUALIANO – Il degrado stradale...