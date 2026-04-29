M5S Liguria | Giordano guida la nuova strategia tra tour e Nova 2

Stefano Giordano è stato nominato alla guida del Movimento 5 Stelle in Liguria su indicazione di Conte. La sua nomina è stata annunciata in un momento di transizione per il partito nella regione. Giordano prende il posto di chi aveva svolto il ruolo in precedenza e si occuperà di coordinare le attività locali, tra incontri pubblici e iniziative politiche. La sua leadership si inserisce in un progetto di rinnovamento interno.

? Cosa sapere Stefano Giordano assume la guida del Movimento 5 Stelle in Liguria per mandato di Conte.. Il piano prevede tour territoriali e l'uso della piattaforma Nova 2 nelle quattro province.. Stefano Giordano assume la guida del Movimento 5 Stelle in Liguria dopo la decisione del Consiglio nazionale di designare la nuova compagine di coordinatori regionali e provinciali, ricevendo il mandato diretto da Giuseppe Conte per gestire le sfide politiche del territorio ligure. Il nuovo incarico affidato a Giordano segna un punto di svolta per l’organizzazione del movimento nella regione, che secondo il neoeletto occupa un ruolo di rilievo all’interno dell’area del Nord Italia grazie a risultati elettorali storicamente superiori alla media.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - M5S Liguria: Giordano guida la nuova strategia tra tour e Nova 2 Notizie correlate Salerno e provincia: la strategia del M5S tra alleanze e piazze? Cosa sapere La coordinatrice Villani presenta la strategia del M5S per le amministrative nel Salernitano. La Renaissance Valdôtaine cambia rotta: nuova guida e strategiaL’assemblea generale del movimento La Renaissance Valdôtaine, svoltasi martedì 14 aprile ad Aosta, ha sancito una nuova configurazione per la... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: M5s, in Liguria c’è movimento: lo strappo di Traversi, Giordano nuovo coordinatore regionale; Stefano Giordano nominato coordinatore regionale del M5S Liguria; M5s, Giordano nuovo coordinatore regionale: Metteremo a nudo le malefatte del centrodestra. M5S, Stefano Giordano è il nuovo coordinatore regionale della LiguriaIl capogruppo del M5S in Regione Liguria Stefano Giordano è stato nominato coordinatore regionale del Movimento. «Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per avermi dato fiducia nella guida del Movimen ... liguria.bizjournal.it M5s, in Liguria c’è movimento: lo strappo di Traversi, Giordano nuovo coordinatore regionaleIl capogruppo in Regione scelto per prendere il posto del deputato, che nei giorni scorsi aveva ufficializzato l’addio al partito ... genova.repubblica.it M5s, in Liguria c’è movimento: lo strappo di Traversi, Giordano nuovo coordinatore regionale x.com Secondo un sondaggio di Termometro Politico, per il 17,8% degli intervistati di centrosinistra Silvia Salis sarebbe il profilo ideale da contrapporre alla premier Giorgia Meloni (FdI) alle prossime elezioni politiche, mentre Giuseppe Conte (M5S) al 17,6% ed Elly - facebook.com facebook