Energia tecnologia commercio | la nuova strategia asiatica della Corea del Sud

Da it.insideover.com 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi giorni, il leader politico ha ripreso il suo impegno nel paese dopo un viaggio in India e Vietnam, due tappe fondamentali in Asia Meridionale. Durante questa visita, sono stati affrontati temi legati all’energia, alla tecnologia e al commercio, con incontri e discussioni su questioni economiche e strategiche. La sua presenza nel territorio si inserisce in un quadro di iniziative volte a rafforzare i legami con i paesi asiatici.

Sono giorni intensi per Lee Jae Myung, appena rientrato in Corea del Sud dopo un inteso viaggio in Asia Meridionale che ha toccato India e Vietnam. L’obiettivo del presidente sudcoreano? Rafforzare la cooperazione strategica con Nuova Delhi e Hanoi nei settori dell’energia e delle catene di approvvigionamento, così da affrontare al meglio le conseguenze economiche derivanti dalla guerra in Medio Oriente. La strategia di Seoul è chiara: giocare di sponda con i partner del continente asiatico per mitigare il più possibile shock energetici e crisi affini. In India, non a caso, Lee ha parlato con Narendra Modi di minerali critici, di energia, intelligenza artificiale, finanza e cantieristica navale.🔗 Leggi su It.insideover.com

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Temi più discussi: Vietnam e Corea del Sud ampliano la cooperazione in intelligenza artificiale, energia e industrie strategiche; Corea del Sud e Vietnam concordano di rafforzare la cooperazione nel nucleare e nell'alta tecnologia; Deindustrialisierung und der bequeme Sündenbock: Nicht die Energiewende ist schuld, sondern … - Xpert.Digital; Der Industrial Accelerator Act – der geniale EU-Plan gegen China? Wer 40% der Welt dominiert, darf hier nur 49% behalten - Xpert.Digital.

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