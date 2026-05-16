La squadra del Bsc Grosseto Big Mat si prepara ad affrontare due partite consecutive in trasferta contro il Parma. La trasferta si presenta difficile, considerando il livello delle ultime gare e la qualità dell’avversario. I biancorossi cercano di mantenere alta la concentrazione in vista di questa doppia sfida, che rappresenta un banco di prova importante nella stagione. La sfida si svolgerà in due giornate, con l’obiettivo di ottenere risultati utili lontano da casa.

Una doppia sfida quasi ’impossibile’ quella che si apprestano a giocare i biancorossi del Bsc Grosseto Big Mat. I maremmani allenati da Enrico Vecchi saranno di scena oggi pomeriggio e stasera (playball alle 15.30 e alle 20.30) sul diamante del Parma, contro una delle big del campionato. Dopo aver diviso la serie con la Palfinger Reggio Emilia, i biancorossi sono dunque attesi da una serie molto complicata. Il manager Enrico Vecchi recupera il prima base Marucci, ma per Sireus dovrà ancora attendere, per cui conferma la rotazione sul monte della settimana scorsa. "Sireus sta recuperando – afferma il manager Enrico Vecchi – ma non potrò averlo a disposizione a Parma, mentre Marucci ci sarà. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bsc, trasferta dura. Doppia sfida al Parma

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