Baseball Estra Siena Bsc | seconda uscita stagionale A Montefiascone sfida al Cali Roma XIII

L’Estra Siena Bsc ha disputato la sua seconda partita stagionale a Montefiascone, affrontando il Cali Roma XIII. La partita si inserisce nel programma di incontri che coinvolge le squadre italiane in questa fase della stagione. Gli appassionati di baseball seguono con interesse le performance delle formazioni nazionali e dei club locali in questa fase di preparazione.

Le emozioni regalate dall’Italia al World Baseball Classic stanno facendo vivere giorni speciali a tutti gli appassionati di baseball. Gli azzurri hanno riacceso entusiasmo e attenzione attorno a uno sport che vuole crescere anche in Italia. L’ Estra Siena Bsc, guardando proprio al futuro del movimento, invita bambini e ragazzi a provare il baseball al diamante del Petriccio, (info su www.sienabaseballclub.it ). In questo clima di grande passione, la prima squadra bianconera tornerà in campo oggi per la seconda uscita stagionale, a Montefiascone. La giornata vedrà coinvolte tre squadre: alle 11 il Cali Roma XIII (Serie B) affronterà i padroni di casa del Montefiascone Baseball, nel pomeriggio saranno i senesi a sfidare il Cali Roma XIII. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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