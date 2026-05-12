Paperdi Juvecaserta si va in trasferta in Toscana | doppia sfida contro Montecatini
La Paperdi Juvecaserta si prepara a partire per la Toscana, dove affronterà due partite contro Montecatini. Dopo aver concluso la gara precedente, la squadra si concentra sulle prossime sfide di playoff, che si sono riaperti in parità. La serie tra le due formazioni prosegue con entrambe le squadre che cercano di ottenere un risultato favorevole nelle gare in programma.
Archiviata immediatamente la delusione di gara2, la Paperdi Juvecaserta è già pronta per affrontare le prossime sfide di questo impegnativo quarto di finale playoff, la cui serie ora è in perfetta parità. La squadra bianconera partirà oggi alla volta di Montecatini, dove domani, mercoledì, con.🔗 Leggi su Casertanews.it
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