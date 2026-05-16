Brutto incidente per Danilo Petrucci | il pilota ternano sbalzato dalla moto frattura al coccige e weekend finito

Da ternitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la prima gara del campionato mondiale Superbike sul circuito di Most, in Repubblica Ceca, il pilota ha subito un grave incidente. È stato sbalzato dalla moto e ha riportato una frattura al coccige. L'incidente ha portato alla fine anticipata della sua partecipazione alla competizione di quel weekend. I soccorsi sono intervenuti sul posto per assistere il pilota e trasportarlo in ospedale per le valutazioni del caso.

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Brutto incidente per il pilota ternano Danilo Petrucci nel corso di Gara 1 del Mondiale Superbike sul circuito di Most, in Repubblica Ceca. Il centauro della Bmw è stato protagonista di una violenta caduta nel primo giro, all’ingresso della Curva 13, uno dei punti più veloci del tracciato. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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