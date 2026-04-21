Violento incidente a Melito | 20enne sbalzato dalla moto è in pericolo di vita

Un grave incidente si è verificato nel pomeriggio a Melito di Napoli, lungo via Roma. Un giovane in sella a una moto è stato coinvolto in un impatto violento che lo ha sbalzato dalla sella, riportando ferite considerate molto serie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato il ferito in ospedale. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente.

Grave incidente stradale a Melito di Napoli, dove un giovane centauro è rimasto ferito in modo gravissimo dopo un violento impatto avvenuto nel pomeriggio in via Roma. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di accertamento, il ragazzo alla guida della moto avrebbe tamponato un’auto, venendo poi sbalzato contro altri veicoli in sosta lungo la carreggiata. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della sezione radiomobile di Marano, che hanno effettuato i rilievi per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.. Le sue condizioni sono molto gravi: è ricoverato in prognosi riservata e risulta in pericolo di vita. Sono in corso tutti gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e verificare eventuali responsabilità.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Violento incidente a Melito: 20enne sbalzato dalla moto, è in pericolo di vita Notizie correlate Incidente lungo l'A27, centauro sbalzato a 70 metri dalla sua moto: 67enne rianimato dai vigili del fuoco. Strada chiusa per oreVITTORIO VENETO (TREVISO) - Incidente lungo l'autostrada A27 all'altezza di Vittorio Veneto, dove un centauro di 67 anni è stato sbalzato a circa 70... Travolto da una moto e sbalzato per metri: pedone in fin di vitaGravissimo incidente nel primo pomeriggio di oggi, 17 aprile 2026, a Erba, dove un pedone è stato investito da una moto lungo via Milano. Contenuti utili per approfondire Incidente sulla Circumvallazione: moto travolge bici a Melito, due feriti in codice rossoScontro notturno a Melito tra un motociclista di 53 anni e un ciclista di 45. Entrambi sono ricoverati in prognosi riservata a Giugliano. Indagini in corso. ilgazzettinovesuviano.com Melito di Napoli, scontro tra moto e bici: due feriti in codice rossoUn violento impatto tra una motocicletta e una bicicletta ha scosso la serata di Melito di Napoli, lungo la circumvallazione esterna in direzione Lago Patria. cronachedellacampania.it