Brutta caduta in bici a pochi passi dal lago arriva l' elisoccorso

Nel pomeriggio di ieri, un'escursionista di 56 anni è caduta da una bicicletta vicino al lago di Ledro, riportando ferite serie. Sul luogo dell’incidente è stato necessario l’intervento dell’elicottero di soccorso, che ha prelevato la donna e la ha trasportata in ospedale. La zona si trova a pochi passi dal lago e la caduta è avvenuta in un’area non specificata.

È dovuto intervenire l’elicottero di soccorso per una donna di 56 anni che nel pomeriggio di ieri, sabato 11 aprile, è rimasta ferita dopo una rovinosa caduta in bicicletta nei pressi del lago di Ledro. L’incidente è avvenuto intorno alle 15:15, in località Besta di Molina: in base a quanto.🔗 Leggi su Trentotoday.it Brutta caduta mentre passeggia: gamba fratturata, arriva l'elisoccorsoSe l’è vista davvero brutta la donna tedesca che ieri, giovedì 2 aprile, è rimasta coinvolta in un brutto incidente nei pressi di una seggiovia in... Leggi anche: Brutta caduta sulle piste da sci: necessario l'intervento dell'elisoccorso