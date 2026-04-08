Brucia residui vegetali e provoca un incendio nel bosco a Neviano | denunciato

Una persona è stata denunciata dopo aver bruciato residui vegetali a Neviano degli Arduini, causando un incendio che ha interessato oltre 11.000 metri quadrati di bosco. L’incendio si è sviluppato rapidamente e ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per spegnerlo. Le autorità hanno avviato un’indagine per accertare le responsabilità dell’incendio e le eventuali violazioni delle norme di sicurezza ambientale.

Ha bruciato residui vegetali a Neviano degli Arduini, provocando un incendio boschivo che si è estero per oltre 11 mila metri quadrati. L'episodio nei giorni scorsi. I carabinieri forestali hanno individuato e denunciato l'uomo per incendio boschivo colposo. Nei giorni scorsi i militari hanno. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Getta brace ardente e rifiuti in un cassonetto e provoca un incendio in via Sbarre Inferiori: denunciatoL'uomo è stato individuato dopo una minuziosa e certosina attività info-investigativa messa in campo dalla polizia locale, agli ordini del comandante... Incendio boschivo a Neviano degli Arduini: in fiamme 5 ettariRogo in una zona impervia: Vigili del Fuoco al lavoro da terra e dall’alto con il supporto del Reparto Volo di Bologna e della Protezione Civile... Temi più discussi: Alto rischio incendi boschivi in Lombardia; Dal 15 aprile si possono bruciare le sterpaglie: finisce il divieto invernale; Allerta incendi in Lombardia a Pasqua: rischio alto nel Comasco, scattano i divieti; Incendi Bagheria, scatta l'ordinanza per bonifica da parte dei privati: sanzioni fino a 50mila euro per trasgressori. Brucia un cumulo di rifiuti e pneumatici in Friuli: denunciato un uomoBuja, tenta di bruciare rifiuti con pneumatici: intervento del Corpo forestale, denunciato un uomo. BUJA – Una densa colonna di fumo nero e un odore acre hanno fatto scattare l’allarme nel tardo ... nordest24.it Rischio incendi. Entra in vigore il divieto di abbruciamento di residui vegetaliCon la presente si comunica che la Regione Toscana con D.D. n.12838 del 13/06/2025 ha istituito, con decorrenza dal 21 giugno 2025, il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi con ... lanazione.it Ho acquistato il forno per pizza XL di LIDL che ho provato prima con la sola pietra, per bruciare eventuali residui di fabbricazione e per verificare che come indicato raggiungesse i 450 gradi in soli 15 minuti. Tengo a precisare che i test sono stati fatti in ambien - facebook.com facebook