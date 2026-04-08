A Neviano degli Arduini, un incendio di vaste proporzioni ha interessato 12 mila metri quadri di terreno. L’incendio si è sviluppato a causa di residui vegetali bruciati senza le necessarie precauzioni. Le forze dell’ordine hanno identificato e denunciato il responsabile dell’incendio colposo, che aveva acceso i fuochi senza segnalare l’evento. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle eventuali responsabilità.

A Neviano degli Arduini (Parma) è stato identificato l’autore di un incendio boschivo colposo causato dalla combustione imprudente di residui vegetali, senza la dovuta comunicazione preventiva. L’episodio, che ha interessato circa 11.300 m2 di area boschiva, è stato accertato dal Nucleo Carabinieri Forestali di Langhirano, come reso noto dalle forze dell’ordine. Negli ultimi giorni sono state elevate alcune sanzioni per accensioni di fuochi non autorizzate, in un contesto di particolare rischio dovuto alle condizioni climatiche avverse. Vasto incendio a Neviano degli Arduini Le condizioni di rischio e le misure di prevenzione Sanzioni e... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio a Neviano Degli Arduini, brucia residui vegetali senza precauzioni e distrugge 12 mila metri quadri

Brucia residui vegetali e provoca un incendio nel bosco a Neviano: denunciatoHa bruciato residui vegetali a Neviano degli Arduini, provocando un incendio boschivo che si è estero per oltre 11 mila metri quadrati.

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Incendio a Neviano Degli Arduini, brucia residui vegetali senza precauzioni e distrugge 12 mila metri quadriA Neviano degli Arduini individuato e denunciato il responsabile di un incendio boschivo colposo causato da fuochi non segnalati. virgilio.it

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