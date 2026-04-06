Serie A3 la Domotek cede il passo nel terzo set a Reggio Emilia

Nella partita di Serie A3, la Domotek Volley ha perso il terzo set contro Reggio Emilia. La squadra ha incontrato difficoltà nei primi due set, che sono stati molto combattuti e decisi dai dettagli. I tifosi presenti hanno sostenuto con entusiasmo la squadra di casa, che ha dimostrato di avere una buona giornata. La Domotek non è riuscita a portare a termine il tentativo di vittoria, cedendo il passo nel terzo parziale.

Lo spareggio playoff promozione a caccia della promozione in Serie A2 continuerà domenica 12 aprile alle ore 18 al PalaCalafiore Non riesce il colpo pasquale alla Domotek Volley. Trascinati da un buon numero di rumorosi tifosi al seguito, gli amaranto non riescono ad andare fino in fondo nei primi due set, davvero molto combattuti e vinti sui dettagli, esaltando la grande giornata del Reggio Emilia e cedendo il passo nel terzo set con i locali in allungo. La serie, dunque, ritorna nelle mani di Reggio Emilia che avrà due possibilità per chiuderla. Lo spareggio playoff promozione a caccia della promozione in Serie A2 continuerà domenica 12 aprile alle ore 18 al PalaCalafiore. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Serie A3, scendono in campo le regine Domotek e Volley Tricolore Reggio EmiliaGli amaranto di Mister Polimeni suonano la carica facendo leva sul proprio pubblico. Domotek Reggio Calabria: Decima vittoria consecutiva in Serie A3? Sfida cruciale a Napoli per il primato e la fuga.Domotek alla Ricerca della Decima: Sfida a Napoli nel Finale di Stagione della Serie A3 La Domotek Reggio Calabria punta a consolidare il primato nel... Temi più discussi: La Domotek cede al fattore campo del Reggio Emilia, serie apertissima; Serie A3, scendono in campo le regine Domotek e Volley Tricolore Reggio Emilia; Serie A3, Domotek pareggia i conti: finisce 3-0 vs Conad Reggio Emilia; Spareggio A3: Reggio Calabria batte Reggio Emilia 3-0 in Gara 2. Serie A3, la Domotek cede il passo nel terzo set a Reggio EmiliaLo spareggio playoff promozione a caccia della promozione in Serie A2 continuerà domenica 12 aprile alle ore 18 al PalaCalafiore ... reggiotoday.it Domotek Volley, gara 3 della finale playoff nel giorno di Pasqua: si torna a Reggio EmiliaE’ tutto pronto per gara tre. Si gioca nel giorno della Santa Pasqua.?Si gioca, ancora una volta, al PalaBigi di Reggio Emilia. Serie sull’uno a uno tra i reggini della Domotek di Mister Polimeni e la ... strettoweb.com Pescara: tris a Reggio Emilia x.com Il Mercato Europeo è ufficialmente approdato a Reggio Emilia. Decine di stand hanno aperto in piazza della Vittoria e in piazza Martiri del 7 Luglio. Si va avanti fino a Pasquetta compresa. Ecco cosa si può trovare - facebook.com facebook